25 Мая 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Глава Института физкультуры УрФУ останется в СИЗО до 13 июня

Директор Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгений Шурманов останется под стражей. Такое решение принял суд.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, Шурманов подавал апелляцию на постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга от 5 апреля, которым ему был продлен срок ареста до 13 июня 2023 года. Заслушав доводы жалобы и выступления сторон, облсуд оставил постановление райсуда без изменения, а апелляцию обвиняемого – без удовлетворения.

Напомним, Евгения Шурманова задержали в середине июня прошлого года в Екатеринбурге. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве.

Глава Института физкультуры УрФУ уже неоднократно пытался выйти из СИЗО, но суд каждый раз выносил отказы на его апелляции.

Теги: Шурманов, УрФУ, арест, СИЗО


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