Россияне смогут летать в Европу транзитом через Тбилиси

С открытием прямого авиасообщения между Россией и Грузией для россиян возникает еще один маршрут для поездок в Европу, куда сейчас прямые перелеты из России ограничены.

Грузинский перевозчик Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в пять европейских городов: Милан, Париж, Вена, Ларнака, Салоники, передает RTVI со ссылкой на основателя авиакомпании Тамаза Гаиашвили.

Перевозчик ожидает, что спрос на этих направлениях будет "достаточный", полеты начнутся 15 июня.