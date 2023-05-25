25 Мая 2023
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Политика Украина
Фото: Накануне.ru

СМИ: Киев может готовить провокацию с подрывом ядерного топлива в Харькове

Киев может планировать провокацию с подрывом хранилища отработавшего ядерного топлива в Харькове, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, существует высокая вероятность этого "из-за отсутствия военных успехов киевского режима в противостоянии с Россией".

По данным источника, украинские власти готовы подорвать хранилище, чтобы обвинить Москву в нанесении ракетного удара по атомному объекту.

Подчеркивается, что провокация нанесет ущерб не только востоку Украины, но также территории России, Белоруссии и европейских государств.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ заявляли, что Киев готовит масштабную провокацию для обвинения России в нарушении Конвенции о ядерной безопасности. Сообщалось, что с территории одного из европейских государств на Украину в обход таможенного досмотра доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами, которые будут использованы для инсценирования локального заражения местности в районе одного из подконтрольных киевскому режиму радиационно опасных объектов.

Теги: киев, провокация, ядерное топливо


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