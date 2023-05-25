Экс-глава МГБ ДНР считает, что Запад заставил ждать Россию украинского наступления

Запад мастерски провел информационно-психологическую операцию, заставив Россию ожидать наступления ВСУ. Об этом заявил экс-глава МГБ ДНР Андрей Пинчук.

По его мнению, акцент делался на информационно-психологических факторах, о давлении на российское общество. И цели были достигнуты, считает Пинчук. Российские силы перешли в оборонительное состояние постоянного напряжения. С помощью внутрироссийской агентуры влияния были погашены наступательные ожидания. Главная же цель - это посеять массовое недовольство ходом СВО, внушить бесперспективность наступательных действий, внедрить идею допустимости сохранения статус-кво, полагает экс-глава МГБ ДНР.

"На основе агентурных и иных разведывательных данных, в том числе и предоставленных внешними партнерами, комплексных аналитических оценок, были составлены математические модели российской системы с расчетами векторов и алгоритмов воздействия. При этом реальные планы не направлены на глубокие прорывы, но нацелены на достижение, в первую очередь, медийного и общественно-психологического эффекта, что не исключает готовности воспользоваться благоприятной ситуацией, если российская сторона продемонстрирует излишнюю слабость", - пишет Пинчук в своем телеграм-канале.

О неизбежности украинского наступления очень много говорилось в апреле, но в последние недели разговоры об том поутихли. По данным украинских телеграм-каналов, у Киева не хватает оружия и боевиков, сказались большие потери под Артемовском.