Путин заявил об "армянском экономическом чуде", которое обеспечили российские релоканты

Владимир Путин на открытии экономического саммита ЕАЭС отметил "армянское экономическое чудо". Правда, о его причинах он не стал говорить.

"Президент Казахстана только что сказал, главным бенефициаром [сотрудничества в рамках ЕАЭС] является Армения. Потому что в Армении самый высокий темп роста экономики. Сколько? 12,1% рост ВВП страны. Это, конечно, серьезная цифра. Очень серьезная!" – восхитился Путин.

В прошлом году – после начала СВО и мобилизации – в Армению приехали и остались на постоянное проживание более 100 тыс. россиян, большая часть из них – экономически активное население, сообщали армянские власти. Министр экономики Армении Ваган Керобян говорил, что около четверти прироста ВВП (более 12%) – это заслуга релокантов. "Вместе с высокой инфляцией и укреплением армянского драма к доллару почти на 18% это привело к увеличению ВВП на душу населения с $4627 до $6540, то есть более чем на 40%", - сообщил Керобян.