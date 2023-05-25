Бывшему советнику главы Челябинска, обвиняемому в получении взяток, продлили арест

Суд в Челябинске продлил срок содержания под стражей бывшему советнику главы города, бизнесмену Петру Конареву, обвиняемому в 44 эпизодах получения взяток.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, суд отклонил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения на домашний арест. Он пробудет в СИЗО до 27 августа.

По версии следствия, обвиняемый в 2019-2021 гг. совместно с должностными лицами МКУ "Городская среда" получили через посредников взятки за непринятие мер по выявлению и демонтажу незаконных нестационарных торговых объектов.