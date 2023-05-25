Следствие ходатайствует об аресте сургутянина, подозреваемого в убийстве тестя

В полиции и следственном комитете официально прокомментировали задержание 40-летнего сургутянина, подозреваемого в убийстве своего тестя при свидетелях, передает корреспондент Накануне.RU.

В СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту убийства 59-летнего местного жителя, совершенного 24 мая 2023 г, совершенном по ул. Мира, 22, в Сургуте.

Подозреваемый скрылся от правоохранительных органов, но благодаря грамотным и профессиональным действиям сотрудников полиции был задержан в одном из гостиничных комплексов города. В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Официальный комментарий официального представителя МВД России Ирина Волк отметила, что задержанный был ранее судим. По какой конкретно статье - не уточняется.

"Предварительно установлено, что злоумышленник на почве неприязненных отношений нанес своему тестю несколько ударов ножом, после чего скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался. В течение суток полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его в одной из гостиниц Сургута. Подозреваемый не выполнил требование о сдаче оружия и оказал сопротивление. В соответствии с законом "О полиции" к нему была применена физическая сила", - сообщила Ирина Волк.

Напомним, преступление, в котором подозревают задержанного, было совершено накануне, на глазах множества свидетелей. Мужчина не менее семи раз ударил ножом другого человека. Резню засняли на камеру сотрудники кафе, возле которой все и произошло. Они криком пытались остановить убийцу, но тот двинулся с ножом к ним. Неизвестно, чем бы закончилась эта жуткая история, если бы очевидцы не успели закрыться от убийцы. После совершения преступления мужчина уехал на черном автомобиле, который в последствии сжег.

Пострадавшему была вызвана "скорая", но спасти его не удалось.