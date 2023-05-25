В Прикамье подняли штрафы за плохую борьбу с борщевиком

Депутаты законодательного собрания Пермского края в двух чтениях приняли изменения в закон "Об административных правонарушениях в Пермском крае", передает корреспондент Накануне.RU.

В рамках этого законопроекта повышаются штрафы за распространение борщевика.

Напомним, разработкой проекта занималось министерство агропромышленного комплекса Пермского края, которое ранее наделили полномочиями вести борьбу с борщевиком в Сосновском. В регионе этим растением засорено порядка 70 тыс. гектаров земли.

Для граждан сумма штрафа составит от двух тысяч рублей до пяти тыс. руб. для должностных лиц – от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб.; для юридических лиц – от 150 тыс. руб. до одного миллиона руб.

Сейчас минимальный штраф для граждан - 500 рублей, максимальный - две тысячи, должностных лиц штраф начинается от 10 тыс. и заканчивается 20 тыс. руб., для юридических лиц штраф от 30 тыс. руб. и максимум до 50 тыс. руб. Таким образом максимальный штраф для юридических лиц вырастет в 20 раз.

Работу по устранению борщевика на территории края будет вести "Центр развития агробизнеса". При этом ответственность за устранение борщевика на своих территориях должны будут нести все собственники участков – как юридические лица, так и физические.

В пояснительной записке говорится, что в настоящий момент затраты на обработку участка от борщевика намного выше размера штрафа, потому ответственные лица не принимают никаких мер по избавлению от сорняка.