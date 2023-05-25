В Челябинской области неизвестные подожгли релейные шкафы на железной дороге

В Челябинской области неизвестные подожгли два релейных шкафа на перегоне Магнитогорск-Грузовой – Куйбас.

Инцидент произошел в 20 км от Магнитогорска. Горящие релейные шкафы обнаружил поздно ночью электромеханик, сообщает SHOT. Неизвестные сорвали замки и подожгли оборудование изнутри. Оно полностью выгорело. На месте обнаружили бутылку с остатками маслянистого вещества. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в Челябинской области задержали трех граждан, пытавшихся в ночь на 7 мая совершить диверсию на перегоне железной дороги.