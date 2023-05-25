Свердловский вице-губернатор прочтет лекцию о феномене советской фантастики

Стала известна программа всероссийской акции "Библионочь-2023" в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, акция в поддержку чтения пройдет 27 мая. В этом году к ней присоединятся 682 библиотеки и 10 прочих площадок, а организаторами запланировано более 2 тысяч мероприятий.

Торжественное открытие "Библионочи" состоится в 18:00 в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени Белинского. Здесь же вице-губернатор региона Павел Креков прочтет лекцию о феномене советской фантастики.

Также в рамках акции предусмотрены тематические мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Александра Островского и 85-летию со дня рождения Владислава Крапивина, деятельности выдающихся отечественных педагогов Константина Ушинского (200 лет со дня рождения) и Антона Макаренко (135 лет со дня рождения). Учреждения проведут для гостей творческие мастерские, литературные чтения, театрализованные представления, квесты, квизы, концерты, экскурсии, лекции, встречи с писателями и деятелями культуры.

Акции во всех учреждениях завершатся к 0:00, при этом 103 мероприятия пройдут в онлайн-формате. С программами можно ознакомиться на сайте свердловской "Библионочи-2023". В этом году акция пройдет уже в 12-й раз и будет посвящена объявленному Владимиром Путиным Году педагога и наставника в РФ. Тема – "Открытый урок: Читаем вместе".