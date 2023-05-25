В Кремле ответили на слова замглавы ГУР Украины, назвавшего Путина целью номер один

Службы безопасности Владимира Путина знают свою работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы Киева.

"Поверьте, наши службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают", - заявил представитель Кремля в интервью с журналистом программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлом Зарубиным.

"Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях", - добавил Песков.

Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российский лидер возглавляет список целей разведчиков Украины. "Наша приоритетная задача — уничтожить командира подразделения, который отдает приказ атаковать", — заявил он. По его словам, Путин координирует и решает, что происходит.