Залужный точно тяжело ранен, считают эксперты

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный точно тяжело ранен. Об этом заявил политолог Сергей Марков, комментируя вчерашнее "опровержение" СНБО Украины о ранении Залужного.

Напомним, РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что Залужный получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара в начале мая. Ему была сделана трепанация черепа.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Залужный докладывал сегодня на ставке Зеленского. Совместное "свежее" фото с Залужным опубликовала советница командования Сухопутных войск Алена Шевцова. Однако в сети заметили, что в тех же одеждах подобные фото были опубликованы ранее. После этого Шевцова признала, что фото старое.

"То есть Залужный не способен даже на фото", - написал Марков.

Обозреватель Юрий Подоляка также отмечает, что, учитывая значимость фигуры Залужного, можно было бы записать короткое видео.

"Он мог спокойно сказать: я такой-то, сегодня такое-то число, все слухи, связанные с моим ранением и гибелью, это обман. Нет же ничего проще. Но уже на протяжении третьей недели это видео не появляется. А этот вопрос для украинского политического руководства принципиален. Оно отчаянно пытается показать своему воинству, что все под контролем и главком в порядке. Все очень похоже на то, что у Залужного серьезное ранение", - говорит Подоляка.

Украинский телеграм-канал "Резидент" сообщает, что Залужный проходит лечение и Зеленский ждет его возвращения, из-за чего умалчивает об этом, чтобы негативно не повлиять на моральный дух своих боевиков.