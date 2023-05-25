25 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Ольга Титова

2,7 тысячи сотрудников лесничеств будут патрулировать леса из-за риска возгорания

В Свердловской области создадут список из 2,7 тыс. сотрудников компаний-лесопользователей и лесничеств, для патруля и окарауливания региональной территории. Причиной стали постоянные пожары, которые успели разбушеваться в лесах области еще до наступления лета.

"На защите леса должны стоять все те, кто пользуется им", - заявили в департаменте информполитики региона.

Отдельное внимание также будет уделено брошенным землям сельхозназначения. Масштабную ревизию поручено провести главам муниципалитетов. Полученные данные будут переданы в надзорные ведомства.

Напомним, за минувшие сутки площадь пожаров на территории Среднего Урала увеличилась почти вдвое. Как заявил сегодня глава региона Евгений Куйвашев, и в профилактике, и в тушении должны быть задействованы арендаторы лесных участков. В то же время, к арендаторам, занявшим позицию стороннего наблюдателя, должны быть приняты меры.

Теги: сотрудник, лесничество, компания-лесопользователь, патруль, пожар, огонь


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