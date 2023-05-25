Неопознанный беспилотник следил за поездом воинского эшелона под Самарой

Неопознанный БПЛА следил за поездом воинского эшелона в небе над Самарской областью, сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, дрон заметил машинист неподалеку от станции Похвистнево, он доложил об инциденте дежурному. Состав решили остановить и отправиться на поиски беспилотника. Уточняется, что в результате часового поиска БПЛА обнаружить не удалось.

Ранее в Крыму беспилотник упал на железнодорожные пути, оборвав контактные провода. Железнодорожное полотно повреждено не было, однако движение поездов пришлось приостановить.