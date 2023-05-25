СМИ: Johnson & Johnson перестанет поставлять в Россию контактные линзы

Американская компания Johnson & Johnson уведомила партнеров в России о приостановке поставок контактных линз Acuvue в страну, передает РИА Новости со ссылкой на одного из дистрибьюторов.

Накануне в Минпромторге заявили, что рассмотрят включение линз в перечень параллельного импорта в случае прекращения поставок. Правда, в какие сроки будет рассмотрен вопрос – неизвестно, а россияне уже сейчас сообщают о росте цен на контактные линзы или их исчезновение с прилавков.