Губернатор Флориды Десантис объявил об участии в выборах президента

Губернатор Флориды 44-летний республиканец Рон Десантис объявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году.

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Он является одним из самых популярных губернаторов в США и, по мнению экспертов, главным соперником экс-президента Дональда Трампа среди республиканцев. Он пообещал "великое возвращение Америки" и спасение корабля, который, по его словам, топит нынешний президент Джо Байден, только усугубляющий проблемы.

"Наша граница - это катастрофа. Преступность захватила наши города. Федеральное правительство затрудняет семьям сводить концы с концами", - сказал он.

Десантис заявил, что хочет скорейшего окончания военного конфликта вокруг Украины и чтобы США не участвовали в нем.

Интересно, что Трамп раскритиковал Десантиса, который будто бы пытается подражать Трампу. Десантис сейчас значительно отстает от Трампа по уровню поддержки, но гонка все равно ожидается напряженной. Десантис имеет репутацию политика, более твердого в отстаивании христианских принципов. Десантис записывает себе в актив борьбу с навязыванием ковид-вакцинации. Он против навязывания гендерной идеологии, пропаганды половых извращений и "смены пола".

Десантис католик. Он женат, имеет троих детей.

Последние общенациональные опросы показывают, что Десантис набирает около 20% голосов Республиканской партии по сравнению с более чем 50% у Трампа.

