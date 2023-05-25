Политконсультант Долгов заявил, что его уволили за интервью с основателем "ЧВК "Вагнер" Пригожиным

Политический консультант Константин Долгов заявил, что его уволили за интервью с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. 24 мая, пишет он в своем telegram-канале, старший продюсер стрим-шоу "Телега Онлайн" сообщил ему, что проект больше не нуждается в его услугах.

Интервью вышло поздно вечером во вторник, а рано утром в среду Долгову сообщили, что он уволен, и прямом текстом сказали, что причина – интервью с Пригожиным, пишет Долгов. Вечером 24 мая политконсультант написал директору "ИРИ" Алексею Гореславскому с просьбой объяснить, что происходит. Тот посоветовал обратиться к продюсерам проекта и выразил надежду, что увольнение было "ситуативным решением".

"Рядовые продюсеры проекта признались мне, что решение об увольнении было принято после звонков "сверху". Кто там кого сверху, я не знаю, и знать не хочу. Это не моё дело. А вот внезапно увольнять меня из проекта, куда ранее меня буквально заманивали (!) более года (!!), очень интересно. Кто же мог позвонить? И чем именно моё интервью не понравилось звонящему (или звонящим)? У меня, безусловно, есть предположения, но пока они не подтвердятся железными фактами, я их озвучивать не буду", - написал Долгов.

По мнению Долгова, таинственные "звонящие" почему-то обиделись на какие-то заявления Пригожина, прозвучавшие в его ответах. Пригожину, говорит Долгов, они, по всей видимости, ничего сделать не могут, поэтому решили отыграться на интервьюере.

"Так не получится, ребята. В России, слава богу и благодаря президенту, существует свобода слова. Не думаю, что Владимир Владимирович обрадуется, узнав, что ведущего "Телеги онлайн" уволили за интервью с триумфатором Артёмовска и Героем Российской Федерации. Которое он брал в свободное от работы время, по личной инициативе и не используя при этом бренд "Телеги онлайн"", - написал Долгов.

По мнению политического консультанта, следующим эпизодом этой необыкновенной истории будет размещение ряда компрометирующих его, Долгова, постов в известной телеграм-сетке. Думаю, можно даже засекать время.

"Очень скоро вы сможете прочесть в различных "небоженах", что я педофил, насильник, грабитель, казнокрад и прочее, и прочее", - написал Долгов, уточнив, что получает много сообщений со словами поддержки.

Напомним, ранее Пригожин дал интервью Долгову, в котором рассказал о штурме Артемовска и планах ЧВК "Вагнер" на дальнейшее участие в спецоперации по защите республик Донбасса. Полную версию интервью публикует пресс-служба компании "Конкорд".