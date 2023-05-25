Алексей Орлов и Александр Пятигор обсудили перспективы развития городского освещения в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел рабочую встречу с генеральным директором "Россети Урал" Александром Пятигором, на которой стороны обсудили реализацию совместных проектов в уральской столице.

Александр Пятигор рассказал о реконструкции парка на улице Чкалова, которую компания начнет уже в июне, а закончит 10 августа 2023 года. Энергетики выполнят световое оформление центральной аллеи и установят тематические арт-объекты. Кроме того, будут благоустроены зоны отдыха и новая детская площадка. На эти цели компания выделила 30 миллионов рублей. Он также сообщил, что в 2023 году к электрическим сетям дочерней компании "Россети Урал" – "Екатеринбург" будут присоединены 133 объекта социального назначения, включая 12 школ, 3 детских сада и 2 тяговые подстанции для обеспечения электроснабжения новых трамвайных веток в Академический и Солнечный. Планируется исполнить более 80 договоров с застройщиками по технологическому присоединению объектов жилого фонда. Будет обеспечено электроснабжение более 50 новых жилых комплексов.

Во время встречи стороны также обсудили вопрос реализации совместных проектов по комплексному развитию сетей уличного освещения. Так, в 2023 году в центральных и отдаленных районах города планируется установить около 1 тысячи 300 новых светильников. "Администрация города активно и плодотворно взаимодействует с компанией "Россети Урал". Компания участвует в программе модернизации системы уличного освещения Екатеринбурга. Так, в этот проект в 2022 году компания инвестировала 99 миллионов рублей, в этом году – 90 миллионов. Развитие инфраструктуры всей уральской столицы – наша общая и приоритетная задача, поэтому мы продолжим реализацию совместных проектов для повышения комфорта проживания горожан, в том числе в отдаленных территориях", – отметил градоначальник.

Заботясь об экологическом состоянии мегаполиса, компания уделяет особое внимание развитию электротранспорта и созданию зарядной инфраструктуры. Поэтому в следующем году планируется установить еще 3 собственных электрозарядных станции, а также обеспечить техническую возможность для подключения порядка 150 станций для зарядки электромобилей в рамках сотрудничества с компаниями-партнерами.

Также Александр Пятигор подчеркнул, что энергетики чувствуют особую ответственность по обеспечению надежного электроснабжения мегаполиса в дни прохождения Международного фестиваля университетского спорта и празднования 300-летия города. Подготовка к масштабным событиям в электросетевом комплексе идет в соответствии с графиком и находится на особом контроле в "Россети Урал". "Совместно с администрацией города Екатеринбурга "Россети Урал" уверенно воплощает в жизнь амбициозные планы развития столицы Урала. При активном участии энергетиков в городе реализуются значимые инфраструктурные и инновационные проекты. Мы хотим, чтобы мегаполис встретил свое 300-летие обновленным, красивым, комфортным, и готовы ежедневно и планомерно вносить свой вклад в его процветание", – резюмировал Александр Пятигор.