В России в 2023 году на четверть выросло число неплательщиков по кредитам

По итогам января—марта 2023 года число исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков достигло 14,4 млн. Показатель вырос на 25%, или на 2,9 млн, в абсолютном выражении по сравнению с итогом первого квартала 2022 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Общая сумма долгов составила порядка двух триллионов рублей. Цифра сопоставима с тем, что было в аналогичные периоды 2020–2022 годов.

Больше всего неплательщиков зарегистрировано в Башкирии, Краснодарском и Красноярском краях, Московской и Свердловской областях.

Напомним, ВЦИОМ выяснил, что у 46% россиян есть кредит. Это почти вдвое больше, чем в 2009 году (26%). Впрочем, пик закредитованности уже пройден – в 2017 году кредиты были у 58% соотечественников.

В декабре сообщалось, что банки стали выдавать меньше кредитов, чем в предыдущие годы: в Сибири такое снижение составило 28%, а в среднем размер потребительского кредитования по стране упал на 17%. Причина в том, что растут просрочки. Кроме того, волна мобилизации и предпринятые государственные меры по кредитным каникулам также наносят удар по банковской сфере.