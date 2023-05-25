25 Мая 2023
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Армия и ВПК Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Впервые в стране: Аллею кадетской славы России открыли в Новосибирской области

На территории Сибирского кадетского корпуса в Новосибирске 25 мая торжественно открыли Аллею кадетской славы России, где установлены 16 бюстов наших великих соотечественников, выпускников кадетских корпусов, которые принесли славу России на военном и гражданском поприще, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

аллея кадетской славы(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В церемонии открытия приняли участие cенатор Российской Федерации Владимир Городецкий и заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

владимир городецкий, сенатор(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Владимир Городецкий, являющийся председателем совета попечителей кадетского корпуса и стоявший у истоков создания аллеи, отметил, что это первый подобный культурно-исторический проект в России. «Создание аллеи направлено на воспитание патриотического духа будущих офицеров, – отметил сенатор. – Аллея создана на средства благотворителей, ее создание приурочено к 30 Сибирского кадетского корпуса. Над проектом и увековечиванием наших великих соотечественников в бронзе работал российский скульптор Денис Стритович, автор более 100 памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны».

сергей нелюбов(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов поприветствовал участников и гостей мероприятия от имени губернатора Андрея Травникова и подчеркнул, что открытие аллеи – это яркое и значимое событие не только для СКК, но в целом и для кадетского образования. «Мы гордимся нашими героями прошлого, настоящего и будущего.

аллея кадетской славы, новосибирск(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В 2022 году Президент РФ подписал Указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Традиционные ценности нематериальны, но открытие аллеи – это в определенной степени их материализация. Кадеты остаются опорой России, служите на благо Отечества, приумножайте славу нашей страны», – подчеркнул Сергей Нелюбов.

кадетский вальс(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В рамках торжественной церемонии состоялось традиционное прощание кадетов-выпускников со знаменем корпуса, выпускники исполнили традиционный вальс. Гости и участники мероприятия вместе с кадетами осмотрели новую Аллею кадетской славы России. На Аллее установлены бюсты И.И. Бецкого, А.А. Брусилова, В.В. Верещагина, В.И. Даля, Д.М. Карбышева, М.И. Кутузова, И.Ф. Крузенштерна, М.П. Лазарева, А.Ф. Можайского, С.И. Мосина, П.С. Нахимова, П.Н. Нестерова, А.Н. Радищева, Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Сумарокова, Ф.Ф. Ушакова.

кадеты, прощание со знаменем(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Теги: аллея кадетской славы, андрей травников, кадетское образование, бюсты


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