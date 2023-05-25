Шмыков поручил свердловским мэрам привлечь население к голосованию за благоустройство территорий

Главам муниципалитетов, жители которых не проявляют интереса к голосованию за объекты благоустройства в 2024 году, поручено повысить "онлайн-явку" в кратчайшие сроки. Такую задачу перед градоначальниками поставил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

"Сегодня у нас есть уникальный шанс – расширить этот перечень (современных общественных территорий) и в следующем году подарить людям еще больше современных площадок. И не воспользоваться им просто нельзя. До окончания онлайн-голосования за будущие объекты благоустройства осталось шесть дней. Прошу руководителей муниципалитетов, особенно тех территорий, где показатель вовлеченности жителей в кампанию до сих пор находится на низком уровне, взять этот вопрос на личный контроль и отнестись к нему очень серьезно. Потому что речь идет о рейтинге всего региона. И по сути – это борьба за финансовую поддержку наших проектов из федерального бюджета. Одержать победу в ней могут только самые заинтересованные и активные", – подчеркнул Шмыков.

Всего на Среднем Урале в голосовании участвует 55 муниципалитетов с населением свыше 20 тыс. человек. Несмотря на то, что проголосовало уже более 740 тыс. уральцев, результат от города к городу имеет довольно большую разницу. Из 55 муниципалитетов только 49 преодолели минимальный порог в 25% голосующих от числа жителей старше 14 лет. И если с минимальным отставанием от лидеров следуют Каменск-Уральский (98,3%) и Североуральск (95,4%), то Екатеринбург с 39,6% занимает последнее место. Перед ним Алапаевск (65,5%), Верхняя Пышма (78,6%) и Артинский городской округ (80,9%).

К выполнению поручения уже приступил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, опубликовав призыв к голосованию в своем Telegram-канале.

"По условиям проекта финансирования предоставляется лишь в том случае если в онлайн голосовании участвовало большое количество горожан. Поэтому Я призываю каждого отдать свой голос. Развитие парков, создание в нашем городе комфортных общественных пространств на благо всех нас. Голосуйте прямо сейчас", - сказал градоначальник.

Напомним, до 31 мая свердловчане могут выбрать, какой объект из предложенных будет благоустроен в 2024 году в первую очередь. Высказать свое мнение можно на сайте 66.gorodsreda.ru, на портале "Госуслуги" в разделе "Общественное голосование", а также с помощью волонтеров.