25 Мая 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Челябинцам предлагают присоединиться к иску об установлении охранной зоны городского бора

Жителям Челябинска предлагают присоединиться к иску эколога Андрея Талевлина по установлению охранной зоны Челябинского городского бора. Судебное заседание по делу назначено на 5 июня.

Иск подан к губернатору региона Алексею Текслеру.

"Охранная зона была до 2012 года, но затем была практически упразднена для удобства застройщиков. И сегодня эти застройщики возводят в бывшей охранной зоне жилые высотки, прекрасно понимая угрозу памятнику природы", - отметил Андрей Талевлин.

По словам депутата Центрального района Челябинска Елены Вахтиной, до 2011 года у бора была охранная зона 233,48 га, а сам бор был площадью 1 тыс. 166,69 га. Однако в 2011 году постановлением депутатов ЗСО охранная зона была сокращена до 14,79 га, а площадь бора - до 1 тыс. 130,48 га. парламентарий отметила, что необходимо попытаться сохранить городской бор от застройки многоэтажками. Для этого горожанам предлагают присоединиться к административному иску.

Теги: гоордской бор, суд, иск,


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