25 Мая 2023
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Министр просвещения заявил о преимуществах нынешнего образования над советским

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о преимуществах, которых удалось добиться относительно советской школьной системы образования.

"Учебный план по русскому языку составляет в 5-9 классах сейчас 157 часов, в 1986 году был 151 час", - рассказал Кравцов на онлайн-конференции по итогам учебного года.

"В советское время алгебра была 5 часов в неделю и 1 час геометрии. В 90-е один час математики забрали. Сейчас 6 часов в неделю. Введен курс "Вероятность и статистика". При углубленном изучении сейчас математике отводится 8 часов. В советское время такое было только в отдельных физико-математических школах", - рассказал Кравцов.

При этом министр не сказал, во всех ли школах России доступно сейчас углубленное изучение математики.

Теги: сергей кравцов, школа, образование, учебный план


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