Запад пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха - Шойгу

Запад пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Ранее стало известно, что министр обороны Армении Сурен Папикян не отправился в Минск для участия в заседании Совета глав Минобороны стран-участниц ОДКБ. В последние дни Папикян провел несколько международных встреч: 22 мая он принял делегацию представителей министерства обороны США, обсудив с ними двустороннее сотрудничество и региональную безопасность, а 24 мая принял посла Франции Анн Луйо.

На этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.