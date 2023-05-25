25 Мая 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Подозреваемый в убийстве тестя сургутянин задержан

Сургутянин Овик М., подозреваемый в убийстве своего тестя, задержан, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Мужчина был задержан в одной из гостиниц города.

Телеканал "Мегаполис" сообщает, что мужчина оказал сопротивление правоохранителям: сперва не открывал им двери, а потом кинулся на силовиков с кулаками.

Напомним, преступление, в котором подозревают задержанного, было совершено накануне, на глазах множества свидетелей. Мужчина не менее семи раз ударил ножом другого человека. Резню засняли на камеру сотрудники кафе, возле которой все и произошло. Они криком пытались остановить убийцу, но тот двинулся с ножом к ним. Неизвестно, чем бы закончилась эта жуткая история, если бы очевидцы не успели закрыться от убийцы. После совершения преступления мужчина уехал на черном автомобиле, который в последствии сжег.

Пострадавшему была вызвана "скорая", но спасти его не удалось.

СМИ сообщают, что жертва убийцы была его тестем. И что причиной конфликта стало то, что тот забрал у него свою дочь, которую мужчина регулярно избивал. При этом, жертва несколько лет назад сам был фигурантом уголовного дела. Сообщалось, что он проходил подозреваемым по делу об изнасиловании и убийстве девушки. В 2007 году нашли убитой и изнасилованной студентку СурГУ Светлану Лукашонок. По версии следствия, сосед Светланы Артем П. встретился с ней в ночном клубе и предложил подвезти до дома, вызвав своего знакомого таксиста Мехака К. Следствие установило, что они по очереди изнасиловали девушку, а затем К. задушил ее. Изначально К. приговорили к 20 годам лишения свободы, но тот подал кассацию в Верховный суд и его оправдали. За решеткой остался только сосед убитой студентки П.

Теги: убийство, нож, Глав Шаурма, задержанный, подозреваемый


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