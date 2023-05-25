25 Мая 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

В Тюменской области за сутки потушили 14 лесных пожаров

Четырнадцать природных пожаров ликвидировано в Тюменской области за минувшие сутки, сообщили Накануне.RU в Правительстве Тюменской области.

По данным на утро 25 мая на территории Тюменской области действуют 10 лесных пожаров на площади 341,5 га, пять из них локализованы на площади 71,8 га. За истекшие сутки 24 мая было зафиксировано три новых лесных пожара на площади 8 га. Ликвидировано пять пожаров на площади 206,6 га.

По состоянию на утро 25 мая в Тюменской области действуют пять ландшафтных пожаров на общей площади 437 га, из них в стадии локализации – три пожара на площади 187 га. За прошедшие сутки 24 мая действовало 14 ландшафтных пожаров на общей площади 539 га, ликвидировано девять пожаров на площади 102 га.

Тушением природных пожаров в Тюменской области занимается в общей сложности 441 человек, используется 62 единицы техники.

Продолжается использование авиации. Для тушения природных пожаров 24 мая применялись пять вертолетов с водосливными устройствами. Произведено 144 слива воды общим объемом свыше 673 тонн.

В Тюменской области действует режим ЧС гражданам запрещено посещать леса, природные водоемы, сжигать мусор, выжигать сухую траву, разводить открытый огонь.

Теги: лесной пожар, ландшафтный пожар


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