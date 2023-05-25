Путин проведет встречи с Алиевым и Пашиняном в Москве

Президент России Владимир Путин проведет сегодня две двусторонние встречи, с коллегами из Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"После этого мы ожидаем, что состоится трехсторонняя встреча Путин, Алиев и Пашинян", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Напомним, 22 мая Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населении.

Он отметил, что "вопросы прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должны быть обсуждены в формате переговоров Баку-Степанакерт".