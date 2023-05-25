25 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Гу Мвд России по г. Москве

С нового учебного года в российские школы вернется "серебряная медаль"

В следующем учебном году в российские школы вернется "серебряная медаль", сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

На федеральном уровне "серебряная медаль" не вручается с 2014 года, хотя регионы имеют право учреждать региональные награды для выпускников, в том числе золотые и серебряные медали.

Серебряная медаль — вторая после золотой медали степень отличия при обучении в средней школе. В СССР/России серебряной медалью "За особые успехи в учении" награждались прошедшие государственную (итоговую) аттестацию выпускники, имевшие полугодовые, годовые и итоговые отметки "отлично" и не более двух отметок "хорошо" по общеобразовательным предметам учебного плана, изучавшимся на ступени среднего (полного) общего образования.

Теги: серебряная медаль, школа, сергей кравцов


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