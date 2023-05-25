"Ек-Строй" заплатит травмированному сотруднику 2 миллиона рублей компенсации

В Серове компания ООО "Ек-Строй" выплатит своему сотруднику 2 млн рублей в качестве компенсации за травмирование на рабочем месте. Чтобы добиться справедливости для рабочего, участие в рассмотрении дела принял сотрудник Серовской городской прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел 10 марта 2021 года во время работ по демонтажу аварийных плит перекрытия на крыше отделения реализации готовой продукции калибровочного цеха металлургического завода. Один из членов бригады 1990 г.р. упал с крыши и получил травмы головы и туловища, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью. При этом прокуратура установила, что пострадавший не был официально трудоустроен. Более того, он не проходил обучение требованиям охраны труда, проверку знаний указанных требований и необходимый инструктаж. После несчастного случая в организации также не стали составлять акт формы Н-1.

Факт трудовых отношений между компанией и пострадавшим был доказан в судебном порядке. Также, учитывая заключение прокурора, суд удовлетворил иск потерпевшего о выплате ему компенсации морального вреда со стороны "Ек-Строй".

Судебный акт не вступил в законную силу. Суд также удовлетворил ходатайство прокурора о вынесении частного определения в адрес компании в связи с непринятием им мер по составлению акта о несчастном случае на производстве.

