Депутаты думы Югры утвердили отчет главы Сургутского района за 2022 год

Глава Сургутского района Андре Трубецкой представил в думе Югры доклад о социально-экономическом развитии муниципалитета в 2022 г. Парламентарии спросили главу района, например, о кадровой политике на местном уровне.

Объем инвестиций в основной капитал составил 240 млрд руб. Шесть лет подряд район – лидер инвестиционного рейтинга округа. Собственные доходы района выросли на 860 млн руб. Исполнение бюджета 2022 г. – 99,8%.

"Мы (администрация) ни у кого не берем (кредиты), сами не даем. Живем по средствам", - сказал Трубецкой.

При плане в 60 тыс. "квадратов" введения жилья введено 90 тыс. Снесено 54 расселенных дома. Введены новые котельные в Лямина, Сытомино, Нижнесортымском. Введены две новые школы (в Солнечном и Нижнесортымском) на 1,1 тыс. мест каждая.

"Чувствуется по докладу уверенное движение вперед крупнейшего в автономном округе района", - сказал спикер думы Югры Борис Хохряков.

Трубецкого спросили про сокращение населения Локосово, где закрылось градообразующее предприятие. Глава района ответил, что из местного бюджета выделяли 5, а впоследствии – 10 и 15 млн руб. на создании новых рабочих мест.

"Что бы мы там ни придумывали, но треть населения (уехало 600 жителей из 2,3 тыс.) это не покроет", - сказал Трубецкой.

Депутат Лариса Белоцерковцева спросила главу района о демографии – младенческой и детской смертности. Она попросила главу района уделить больше внимания предотвращению таких ситуаций.

"Замечание архиважное, учтем. Все, что от нас зависит, сделаем", - сказал Трубецкой.

Депутат Виктор Сысун поднял тему кадровой политики, напомнив о, например, уголовном деле Белого Яра. Политик спросил Трубецкого об отношении к ситуации.

"Надо более внимательно подходить к кадровому вопросу. Если мы говорим о главах поселений, люди не хотят идти, как черт от ладана шарахаются. Нет ни экономических, ни моральных стимулов идти. Надо более внимательно подходить к отбору кадров", - сказал Трубецкой.

Депутаты приняли отчет главы района (33 политика были "за", один воздержался).