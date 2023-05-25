В Югре на сегодняшний день действует четыре природных пожара

В Югре на сегодняшний день действует четыре природных пожара, сообщили Накануне.RU в Авиалесоохране.

В Кондинском районе действует два лесных пожара площадью 120,20 га. К ликвидации возгораний привлечены 39 работников Авиалесоохраны Югры и необходимая спецтехника.

По одному ландшафтному пожару действует в Сургутском районе - площадью — 470 га. К ликвидации привлечены 20 сотрудников лесопожарных формирований Югры и необходимая спецтехника, и в Нижневартовском районе на площади 350 га. В настоящее время этот пожар уже локализован. Участие в его тушении принимают шесть человек лесопожарных формирований Югры и необходимая спецтехника.