В Челябинске выбросы снизились на 40%

В Челябинске с 2017 года выбросы снизились более чем на 40%. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, выступая с обращением к депутатам ЗСО, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона подчеркнул, что никакие текущие геополитические сложности не снимают согласованных планов по улучшению экологии в регионе. Бизнес должен исполнить взятые на себя обязательства.

Также он сообщил, что в прошлом году в регионе было ликвидировано 534 свалки и мазутохранилище в златоусте.