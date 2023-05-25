ЧВК "Вагнер" начала вывод подразделений из Артемовска

ЧВК "Вагнер" начала вывод подразделений из Артемовска (украинское название - Бахмут). Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

"Мы выводим подразделения из Бахмута, - говорит он на видеозаписи, которую распространила его пресс-служба. – До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военным".

"Но если военным будет трудно, мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута. И боеприпасы им оставим", - добавил Евгений Пригожин.

20 мая глава ЧВК "Вагнер" заявил о полном взятии Бахмута. По его словам, удалось взять последний занятый украинцами район – многоэтажки так называемого "Самолета". Пригожин добавил, что с 25 мая ЧВК намерена вывести свои подразделения "на отдых и переподготовку". До этого числа отряды "Вагнера" намерены прочесать город, создать рубежи обороны и передать Артемовск военным.