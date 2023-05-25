25 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Куйвашев обвинил арендаторов свердловских лесов в бездействии при тушении пожаров

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил об ответственности арендаторов лесных участков за пожары, которые охватили леса региона.
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Напомним, за минувшие сутки площадь пожаров на территории Среднего Урала увеличилась почти вдвое. Как заявил сегодня Куйвашев, и в профилактике, и в тушении должны быть задействованы арендаторы лесных участков.

"Сводным планом тушения лесных пожаров предусмотрено привлечение более 400 лесопользователей. Половина из них не только не принимала участие в тушении в пиковые периоды, но и не проводила мероприятия по предупреждению возгораний. В текущей непростой ситуации подобное бездействие можно рассматривать как намеренное создание угрозы пожарной безопасности региона", - цитирует губернатора департамент информационной политики Свердловской области.

Власти считают, что к арендаторам, занявшим позицию стороннего наблюдателя, должны быть приняты меры: те из них, кто имеет долги за аренду, будут заново участвовать в торгах. Таких на Среднем Урале насчитывается 98, их долг составляет более 50 млн рублей.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев заявлял, что виновниками лесных пожаров, охвативших регион, являются сами свердловчане.

Теги: Куйвашев, арендаторы, леса, пожары, бездействие, губернатор


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