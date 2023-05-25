Куйвашев обвинил арендаторов свердловских лесов в бездействии при тушении пожаров
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил об ответственности арендаторов лесных участков за пожары, которые охватили леса региона.
Напомним, за минувшие сутки площадь пожаров на территории Среднего Урала увеличилась почти вдвое. Как заявил сегодня Куйвашев, и в профилактике, и в тушении должны быть задействованы арендаторы лесных участков.
"Сводным планом тушения лесных пожаров предусмотрено привлечение более 400 лесопользователей. Половина из них не только не принимала участие в тушении в пиковые периоды, но и не проводила мероприятия по предупреждению возгораний. В текущей непростой ситуации подобное бездействие можно рассматривать как намеренное создание угрозы пожарной безопасности региона", - цитирует губернатора департамент информационной политики Свердловской области.
Власти считают, что к арендаторам, занявшим позицию стороннего наблюдателя, должны быть приняты меры: те из них, кто имеет долги за аренду, будут заново участвовать в торгах. Таких на Среднем Урале насчитывается 98, их долг составляет более 50 млн рублей.
Напомним, ранее Евгений Куйвашев заявлял, что виновниками лесных пожаров, охвативших регион, являются сами свердловчане.