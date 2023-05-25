Депутат предложил передать "гаишные" беспилотники Минобороны

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил передать беспилотники, которые использует ГИБДД для контроля за безопасностью дорог, в Минобороны. Он считает, что в целом идея с дронами над трассами – это "очередная "кормушка" за счет простых автомобилистов, и крайне несвоевременная".

"Нужно немедленно изъять все свободные беспилотники (тем более, критической необходимости в них на подмосковных трассах сейчас точно нет) и передать в ведение Минобороны. Они будут явно полезнее для спасения жизней наших бойцов. А по всей стране и без того избыток камер и треног, которыми буквально завалены дороги", - пишет Нилов в своем Telegram-канале.

Он пообещал направить предложение Сергею Шойгу.