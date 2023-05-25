Украинские раскольники перешли на григорианский календарь

"Собор" украинских раскольников принял решение о переходе на григорианский календарь. Это сделано для отличия "украинских" праздников от "московских", заявил Владимир Шостацкий, бывший митрополит УПЦ, ушедший в раскол.

Рождество Христово они будут отмечать 25 декабря, Крещение Господне - 6 января, Покров Богородицы - 1 октября вместо 14-го, и т.д. При этом Пасхи, Вознесения и Троицы это не касается.

Григорианский календарь был введен папой римским Григорием XIII в католических странах в 1582 году в связи с накопленными астрономическим погрешностями, достигшими к тому времени 10 суток. До конца XXI века разница будет составлять 13 суток. Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская православные церкви живут по юлианскому календарю, который действовал при основании Церкви в I веке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безумием и вакханалией перенос Рождества на Украине. Ранее местный режим перенес и государственный праздник на 25 декабря. А 7 января может стать рабочим днем.

Переход раскольников на григорианский календарь, однако, может иметь положительное значение для православных верующих в смысле более четкого отличия этой неканонической организации от Церкви.