25 Мая 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Пресс-служба РМК

Челябинский губернатор поручил создать в регионе особую экономическую зону

Губернатор Алексей Текслер поручил создать особую экономическую зону в Челябинской области с соответствующим преференциальным режимом работы. Такое поручение он дал экономическому блоку областного правительства в ходе обращения к депутатам ЗСО, передает корреспондент Накануне.RU.

Он призвал чиновников более активно взаимодействовать с инвесторами. Также глава региона пригласил инвесторов развивать свой бизнес и создавать новые высокотехнологичные производства в Челябинской области.

Теги: особая экономическая зона, Алексей Текслер,


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