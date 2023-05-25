Челябинский губернатор поручил создать в регионе особую экономическую зону

Губернатор Алексей Текслер поручил создать особую экономическую зону в Челябинской области с соответствующим преференциальным режимом работы. Такое поручение он дал экономическому блоку областного правительства в ходе обращения к депутатам ЗСО, передает корреспондент Накануне.RU.

Он призвал чиновников более активно взаимодействовать с инвесторами. Также глава региона пригласил инвесторов развивать свой бизнес и создавать новые высокотехнологичные производства в Челябинской области.