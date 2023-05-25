Певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет

В Швейцарии на 84-м году жизни скончалась певица, актриса и танцовщица Тина Тернер.

Исполнительница хита "The Best" умерла после продолжительной болезни в своем доме в пригороде Цюриха – Кюснахте. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя певицы.

В 2016 году певице диагностировали рак, а в 2017 году она перенесла трансплантацию почки.

Тина Тернер - обладательница восьми премий "Грэмми". Два года назад певица объявила о завершении карьеры и решении держаться вдали от камер. В 2013 году Тернер отказалась от гражданства США, получив перед этим швейцарский паспорт.