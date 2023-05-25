Алексей Текслер поручил расширить сеть набережных на реке Миасс в Челябинске

Губернатор Алексей Текслер поручил администрации Челябинска проработать вопросы о расширении сети набережных на реке Миасс и строительстве набережной на озере Смолино. Об этом он заявил, выступая с обращением к депутатам ЗСО, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам главы региона, нужно объединять набережные на реке Миасс в единую систему, а для их расширения привлекать застройщиков и инвесторов.

По строительству набережной на озере Смолино сейчас ведутся переговоры с инвесторами.