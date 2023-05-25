Выпускников из приграничных районов вывезут сдавать ЕГЭ в более безопасные регионы

В этом году выпускников из школ рядом с украинской границей при необходимости будут вывозить для сдачи ЕГЭ в более безопасные регионы, сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Ранее было принято решение, что выпускники из ряда приграничных районов Белгородской, Брянской и Курской областей в этом году могут получить аттестат по результатам текущих оценок, а ЕГЭ для них будет по желанию.

"Никто не будет организовывать пункты проведения экзамена в тех муниципалитетах, которые находятся на самой границе, они находятся в зоне риска", - цитирует ТАСС Круглинского.