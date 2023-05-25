25 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

В Екатеринбурге судят мастера цеха, из-за которого серьезно пострадал стропальщик

В Екатеринбурге перед судом предстанет мастер цеха одного из местных заводов. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью работника.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 11 августа прошлого года: во время погрузочно-разгрузочных работ один из стропальщиков неправильно выбрал цепные стропы грузоподъемностью по 10 тонн. Также, как показало расследование, при строповке под острые ребра груза не были подложены специальные подкладки, предохраняющие их от повреждений. А сам стропальщик в момент команды на натяжение строп стоял в непосредственной близости от детали.

При этом мастер цеха, как руководитель стропальщиков, должен был указать на ошибки и приостановить работу своих подчиненных, но не сделал этого. В результате нарушений одна из строп оборвалась и ударила в область головы стропальщика. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело мастера направлено в мировой суд Орджоникидзевского района уральской столицы.

Теги: мастер, стропальщик, суд, Екатеринбург


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