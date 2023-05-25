В Госдуму внесен законопроект о трудовом воспитании в школе

В Госдуму внесен законопроект с предложением закрепить в законе об образовании положение, что одна из целей воспитания — это формирование у обучающихся трудолюбия.

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Также предлагается добавить, что школа должна содействовать участию учеников в общественно полезном труде, направленном на формирование трудолюбия и базовых трудовых навыков, чувства причастности и уважения к результатам труда. Норму о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей могут исключить.

Как отметила один из соавторов законопроекта председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, это может быть участие учеников в высадке деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее и т.д.

Другой соавтор инициативы председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отмечает, что формально сейчас школьника нельзя заставить даже вытереть доску. Согласно проекту закона, родителю будет достаточно согласиться на это один раз при поступлении ученика (или не согласиться).

"Именно в труде воспитывается человек. Школы, колледжи, университеты по новому закону должны будут создавать условия для участия обучающихся в (!) волонтерстве и в труде (разумеется, с учетом образовательной программы и особенностей здоровья ребенка)", - написал Метелев.

Законопроект о трудовом воспитании в школе поручил разработать комитету спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам пленарного заседания с участием министра просвещения Сергея Кравцова.