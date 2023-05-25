Алексей Текслер поручил в этом году завершить ремонт в Челябинском военном госпитале

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил завершить в этом году ремонт в Челябинском военном госпитале. Об этом он заявил в ходе обращения к депутатам ЗСО, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона отметил, что в регионе уделяется особое внимание созданию системы социально-медицинской реабилитации для участников СВО. Идет ремонт в Челябинском военном госпитале, обновляется медицинское оборудование. Алексей Текслер подчеркнул, что оказание медицинской помощи в госпитале должно соответствовать современным стандартам.

Кроме того, он поручил расширить инфраструктуру по медицинской реабилитации участников СВО в области.