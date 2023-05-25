25 Мая 2023
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Фото: rosatom.ru

ФСБ сообщила о предотвращении диверсий на двух АЭС перед 9 мая

ФСБ задержала украинских диверсантов, планирующих устроить теракт на Ленинградской и Калининской АЭС в канун 9 Мая.

По данным ведомства, атака на объекты ядерной энергетики планировалась спецслужбами Украины. Диверсионно-террористическая группа предприняла попытку подрыва более 30 опор ЛЭП.

Это, по замыслу украинских спецслужб, привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС.

Задержаны двое граждан Украины, объявлен в розыск еще один гражданин Украины и РФ, находящийся в Бельгии. Подозреваемые были завербованы СВР Украины и прошли подготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях.

Кроме того, задержаны два пособника среди россиян — они помогли диверсантам с транспортом и связью.

Теги: фсб, диверсии, аэс


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