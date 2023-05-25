После забастовки рабочих на УАЗ приехал губернатор и пообещал рост зарплат

Накануне губернатор Ульяновской области Алексей Русских встретился с руководством ПАО "Соллерс" и УАЗа после забастовки на конвейере с "Патриотами".

Как сообщил глава региона в Telegram-канале, состоялся очень серьезный разговор, УАЗ должен проработать вопрос опережающей индексации зарплат среди сотрудников предприятия и к сентябрю провести еще одну индексацию. С 1 марта зарплата рабочих повысилась на 5%, а с 1 июня состоится еще одно повышение, уже на 7%.

Тем не менее, рабочие во время протестной акции заявляли, что в среднем получают 32-35 тыс. руб. "грязными", и это неконкурентная зарплата в сравнении с другими крупными промышленными предприятиями города. А за последний месяц якобы и вовсе получили только по 20 тыс. руб. Сама же компания уверяла, что средняя зарплата на заводе составляет 40 тыс. руб.

После забастовки в полицию доставили семерых самых активных ее участников, о чем сообщил депутат Госдумы Алексей Куринный. Как выяснилось, в отделе их продержали несколько часов, сняли отпечатки пальцев, провели забор генетического материала, что депутат назвал незаконным, и отпустили.

Вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин заявлял Накануне.RU, что произошедшее на предприятии сложно назвать забастовкой с формальной точки зрения, но это, вероятно, вынудит руководство УАЗа пойти на повышение зарплат "по политическим причинам".

"То, что сейчас произошло на заводе УАЗ, это, скорее, стихийная вещь, и о причинах начала ведения борьбы людей за свои права трудно судить. Стартером может быть что угодно. Ведь если там менеджмент хвастается про 40 тыс. зарплаты, то ещё надо посмотреть, с учётом каких доходов мы об этом говорим — это 8-мичасовой рабочий день или включая сверхурочные. И вот на соответствующем отрезке времени мы видим, что возникло глобальное недовольство, которое выплеснулось в публичные заявления людей", — отмечал эксперт.