25 Мая 2023
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Депутат Иванов опроверг политическую борьбу с губернатором Куйвашевым посредством Афонина

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов опроверг слухи об интригах против губернатора Евгения Куйвашева через Владимира Афонина. С последним, как заявил парламентарий, они дружат уже полвека, но это не значит, что на политическом поле придерживаются одинаковых взглядов.

"Пишут, что мой бывший помощник Афонин якобы по моей указке выдвинулся на выборах против якобы "губернаторского кандидата" Коробейникова. И тыча пальцем делают вывод, что Иванов такой-сякой плетет якобы интригу. С Володей у меня случаются политические разногласия. Он был моим помощником. Но. Он не перестал быть моим другом. И в нашей дружбе МЫ РАВНЫ. Именно поэтому я в принципе не могу указывать ему, что делать и куда избираться. Вместе с тем я уважаю его обдуманное и самостоятельное решение участвовать в этом году в предварительном голосовании", - заявил Иванов.

Депутат добавил, что Афонин свободный человек и может свободно стать кандидатом. Он также отметил, что смысл праймериз "Единой России" в том, чтобы люди выбрали адекватного партийного кандидата, коим может оказаться как "губернаторский" кандидат, так и "министерский" или "депутатский".

"Настоящие интриганы - это те, кто в принципе так вопрос ставит, кто хищно клинья вбивает, кто смуту вносит. Нехорошо. При всех стилистических отличиях мы с Евгением Владимировичем Куйвашевым (которого я по-мужски уважаю) находимся в одной лодке под названием Свердловская область. У нас у каждого свой фронт работы. Но команда у нас одна и цель тоже одна: чтобы регион развивался и жителям было хорошо", - добавил парламентарий.

Теги: Иванов, Куйвашев, Коробейников, Афонин


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