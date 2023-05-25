25 Мая 2023
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

В Югре от бездомных собак пострадали олени представителей КМНС

На заседании думы Югры зашел разговор о бездомных собаках. Вице-спикер окружного парламента, глава Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин сообщил о том, что такие животные появляются на родовых угодьях, пострадали несколько оленей.
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"Взяла на заметку. Запланированы встречи с муниципальными образованиями (на которых этот вопрос включат в повестку)", - сказала и.о. руководителя ветеринарной службы Югры Дина Кузьмина.

Также во время дискуссии обсудили борьбу с бездомными собаками в различных городах округа. Количество бездомных собак сокращается, уточнила Кузьмина. Борьба с ними носит отложенный эффект, и окончательный результат будет в 2025 г.

Напомним, проблемы с бездомными собаками возникают в регионе регулярно. Например, в 2021 г. жителница Лангепаса умерла в результате нападения бездомных собак, а в феврале 2023 г. жители Нижневартовска жаловались на стаи таких животных, бесчинствующих в городе.

Теги: Бездомные собаки, КМНС, Еремей Айпин


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