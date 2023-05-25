25 Мая 2023
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Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30/скрин

Игорь Бабушкин проконтролировал подготовку к проведению Всероссийского сельского Сабантуя

Накануне губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин лично проконтролировал, как идут финальные приготовления к Всероссийскому сельскому Сабантую.

Этот масштабный праздник пройдёт 26-27 мая на двух разных площадках Астраханской области: в селе Три Протока Приволжского района и в селе Старокучергановка Наримановского района.

26 мая, в 19:00 в Старокучергановке пройдёт концерт с участием артистов Республики Татарстан. 27 мая, с 10.00 праздник продолжится в селе Три Протока. Там пройдут основные мероприятия: верблюжьи бега, конные скачки, всероссийские соревнования по борьбе на поясах, восточный базар, ремесленные выставки, большой концерт, развернутся красочные подворья «Этнодеревни».

игорь бабушкин(2023)|Фото: t.me/babushkin30/скрин

Сейчас рабочие устанавливают главную сцену с трибунами для зрителей и оборудование для национальных спортивных состязаний.

На праздник ожидается более 1000 гостей из 30 регионов России.

"Важно, чтобы всем было не только интересно и вкусно, но и безопасно – об этом мы тоже позаботились. Равно как и о логистике", - отметил в своем телеграмм-канале глава региона Игорь Бабушкин.

Добавим, что региональные власти продумали логистику для всех участников Сабантуя. Добраться до села Три Протока и вернуться обратно в Астрахань можно будет бесплатно на автобусах по пяти маршрутам. Информация по транспортным схемам опубликована тут.

Теги: всероссийский сельский сабантуй, игорь бабушкин, праздник, логистика, автобусы


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