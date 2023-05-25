В Белгородской области нашли неразорвавшуюся авиабомбу
В поле у села Калинино в Белгородской области (23 км от границы с Украиной) нашли авиационную бомбу ФАБ-500. От места находки до ближайших домов около 300 метров, сообщают Telegram-каналы.
Бомбу обнаружили фермеры при проведении полевых работ. Сейчас место находки оцеплено, работают саперы.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью над Валуйским городским округом сработала система ПВО, пострадавших нет, последствия на земле уточняют оперативные службы.