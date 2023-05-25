25 Мая 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Путин внес законопроект о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива

Как отмечается в пояснительной записке, в результате принятия в состав ДНР, Запорожской и Херсонской областей возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только России. Поэтому данный договор не имеет никакого смысла.

Интересно, что Украина первой денонсировала это договор. В феврале Рада приняла соответствующий закон, который вступил в силу 25 марта 2023 года.

Договор был подписан 24 декабря 2003 года в Керчи, вскоре после конфликта вокруг острова Тузла. Он  ограничивал проход торговых и военных судов в Азовском море под флагами третьих стран. После возвращения в состав России Крыма договор стал предметом спора, поскольку Киев продолжал считать Азовское море и Керченский пролив наполовину своими. Однако разорвать договор долго не решался, так как Россия получила бы основания считать, что Киев признает изменение границ. Односторонним разрывом договора Киев фактически признал новые границы.

Теги: Керченский пролив, Азовское море, денонсация


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