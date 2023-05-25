Путин внес законопроект о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Как отмечается в пояснительной записке, в результате принятия в состав ДНР, Запорожской и Херсонской областей возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только России. Поэтому данный договор не имеет никакого смысла.

Интересно, что Украина первой денонсировала это договор. В феврале Рада приняла соответствующий закон, который вступил в силу 25 марта 2023 года.

Договор был подписан 24 декабря 2003 года в Керчи, вскоре после конфликта вокруг острова Тузла. Он ограничивал проход торговых и военных судов в Азовском море под флагами третьих стран. После возвращения в состав России Крыма договор стал предметом спора, поскольку Киев продолжал считать Азовское море и Керченский пролив наполовину своими. Однако разорвать договор долго не решался, так как Россия получила бы основания считать, что Киев признает изменение границ. Односторонним разрывом договора Киев фактически признал новые границы.